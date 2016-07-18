В Харьковской области 20 июля проведут проверку систем раннего оповещения

Включение электросирен запланировано на 14:25, сообщает сайт Харьковской областной госадминистрации (ОГА). Проверка работы систем оповещения – плановая, согласно графику, утвержденному председателем Харьковской ОГА - руководителем территориальной подсистемы Харьковской области единой государственной системы гражданской защиты.

Во время проведения плановой технической проверки необходимо соблюдать спокойствие и продолжать свои дела.

По правилам, прерывистое звучание электросирен означает «Внимание всем!». Услышав звучание электросирен, необходимо включить областное телевидение, радиовещание (проводное или эфирное на частоте 67,13 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем – действовать согласно полученной информации.