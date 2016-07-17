Сегодня - вторая годовщина катастрофы рейса MH17 на Донбассе

Два года назад, 17 июля 2014 года, вблизи города Торез Донецкой области пророссийскими террористами был сбит самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, в том числе 80 детей, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется пророссийскими боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

Читайте такжеВ Украине воссоздали взрыв самолета MH17 (фото)

Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам. Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Читайте такжеОснователь Bellingcat о катастрофе МН17: Попытки России одурачить весь мир указывают на ее вину

Позже экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается расследованиями военной тематики по открытым источникам, составила список причастных к крушению рейса MH17 на территории Украины. В список вошли 20 российских военных

Удалось установить, что к крушению MH17 причастны военнослужащие российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. Один из них - Сергей М., командир бригады. Также упоминаются Дмитрий Т. и девять лейтенантов, которые находились в "Буке" в день крушения самолета.