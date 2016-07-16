Посольство Украины попросило усилить охрану мест отдыха украинских туристов в Турции

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в МИД сегодня состоялось межведомственное совещание для обсуждения безопасности и защиты прав граждан Украины в Турецкой Республике в контексте событий, происходящих в этой стране. В совещании приняли участие, в частности, представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Госавиаслужбы, силовых ведомств.

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Участники совещания высказались о необходимости рекомендовать гражданам Украины временно воздержаться от поездок в города Анкара и Стамбул до окончательной стабилизации ситуации в Турции, а тем украинцам, которые находятся в этой стране, проявлять повышенную осторожность и не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной.

Участники совещания договорились провести следующую встречу рабочей группы в Министерстве иностранных дел 18 июля.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была осуществлена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации ситуации в этой стране.

МИД также рекомендовал украинским туристам в Турции проявлять повышенное внимание и осторожность и оставаться в местах организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко поручил силовым структурам усилить контроль в аэропортах и на южных границах Украины в связи с попыткой военного переворота в Турции.