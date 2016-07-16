В Болгарии в аэропорту "застряли" 150 украинцев, авиаперевозчику пригрозили "жесткими мерами"

О сложившейся ситуации стало известно из сообщений в Facebook.

Согласно официальной информации от туроператора JOINUP и перевозчика YanAir, борт, на котором граждане должны были добраться в Киев, якобы сломался, и в Болгарию была срочно направлена ремонтная бригада, чтобы устранить неполадки.

"Потом поступила информация, что самолет ремонту не подлежит и на спасение отправлен из Жулян еще один самолет. Итого, рейс YE 5664, который должен был перевезти людей в 9:30, задерживается на 20 часов", - отмечается в сообщении.

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Позже стало известно, что часть пассажиров смогла вылететь из Болгарии днем 16 июля, а тем, кто остался, "сказали ждать".

В свою очередь замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что руководство YanAir в аэропорту "Борисполь" предоставило официальный комментарий по этому поводу.

"Самолет, который находится в Бургасе, пока ремонтируют, это в первую очередь связано с целью обеспечения безопасности пассажиров. Вместо него часть пассажиров утром 16 июля доставили в "Борисполь" другим бортом. Остальные пассажиры должны быть доставлены в ближайшее время. Ситуация по данному поводу находится за на контроле у руководства МИУ и Госавиаслужбы", - заявил Лавренюк, добавив, что в отношении руководства авиакомпании YanAir "будут приняты жесткие меры реагирования".