В Ялте ГУБОП задержал 28 воров в законе

На днях сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали в Ялте 28 “воров в законе”, которые собрались на свою “сходку”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По информации собеседника агентства, среди задержанных граждане России и Украины, в том числе известный в Украине “вор в законе” по кличке Юра СУМСКОЙ. Именно под предлогом празднования дня рождения последнего в Ялте состоялась воровская “сходка”.

Как отметили в ГУБОП, у одного из задержанных было изъято удостоверение “советник по вопросам экономической безопасности координационного центра Ассоциации делового сотрудничества с Секретариатом Президента Украины, Верховной Радой Украины, Кабинетом министров Украины”.

Это удостоверение было подписано лицом, имеющим высокое офицерское должностное звание.