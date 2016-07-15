Парубий ожидает, что президент вскоре подпишет закон о признании телерадиопередач государства-оккупанта неевропейскими

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", отвечая на вопрос относительно подписания закона о внесении изменений в Закон Украины ”О телевидении и радиовещании” (относительно определения передач европейского производства) (№2766), который был принят 17 мая, 20 мая подписан председателем ВР и направлен президенту, но, согласно данным сайта парламента, до сих пор главой государства так и не подписан.

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"Мы ожидаем подписи от президента", - сказал Парубий и добавил, что рассчитывает, что "в ближайшие дни мы станем свидетелями, когда и этот закон будет подписан президентом Украины".

На уточнение относительно срока, в который президент должен был бы уже определиться, подписать принятый ВР закон или вернуть его в парламент с замечаниями, что дает председателю парламента право на окончательное принятие закона, спикер отметил, что в любом случае необходимо дождаться решения президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла закон о внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства) (№2766).

В ст. 28 закона "О телевидении и радиовещании" установлено, что лицензиаты (кроме спутникового вещания) в промежутках времени между 07.00 и 23.00 должны придерживаться таких пропорций между украинскими и иностранными передачами: передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе не менее 50% общего недельного объема вещания – передачи украинского производства (ранее говорилось о не менее 80% для программ европейского производства); в радиопрограммах музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего еженедельного объема вещания.

Для целей этой части передачей европейского производства считается передача, созданная одним или несколькими юридическими лицами-резидентами государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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К передачам европейского производства, кроме случаев, определенных этой частью, также относятся передачи, изготовленные по заказу юридических лиц-резидентов государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, при условии, что непосредственным производителем таких передач также являются лица-резиденты этих государств.

В то же время, в случае, если передача создана по заказу или при участии одного или нескольких юридических лиц-резидентов государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом, такая передача не может считаться передачей европейского или украинского производства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 20 мая закон подписал председатель Верховной Рады.