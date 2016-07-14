Нардеп от "Оппоблока" показал неприличный жест журналистам в Раде (фото, видео)

Об этом сообщили в общественной организации "Чесно".

"Кнопкодав от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, экс-регионал и член межфракционного объединения "За мир и стабильность" показывает нашему корреспонденту средний палец прямо во время голосования", - говорится в сообщении.

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В организации надеются, что данный случай прокомментирует регламентный комитет.