Нардеп от "Оппоблока" показал неприличный жест журналистам в Раде (фото, видео)
20:06, 14 июля 2016Общество
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Нардеп от "Оппоблока" Евгений Балицкий во время голосования показал средний палец журналистам, которые его снимали.
Нардеп из "Оппоблока" показал средний палец журналистам / Скриншот
Об этом сообщили в общественной организации "Чесно".
"Кнопкодав от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, экс-регионал и член межфракционного объединения "За мир и стабильность" показывает нашему корреспонденту средний палец прямо во время голосования", - говорится в сообщении.
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В организации надеются, что данный случай прокомментирует регламентный комитет.
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