"Авиационное происшествие" на аэродроме в Хмельницкой области: Су-25 полностью уничтожен огнем

18:30, 14 июля 2016
Общество
12752 1

В Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме во время попытки взлететь загорелся военный самолет СУ-25.

Су-25 / Фото ТСН

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

Пожар локализован. Самолет полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал.

Читайте такжеНа Харьковщине упал вертолет МИ-2, есть пострадавшие

Начальник службы пожарной безопасности Западного территориального отдела пожарной безопасности майор Вадим Дурдас подтвердил факт инцидента, отметив, что это было авиационное происшествие. Сообщить какие-либо подробности он отказался.

Справка УНИАН. В Староконстантинове Хмельницкой области находится действующая авиационная база Су-24М, Су-24МР и военный аэродром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter