"Авиационное происшествие" на аэродроме в Хмельницкой области: Су-25 полностью уничтожен огнем

В Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме во время попытки взлететь загорелся военный самолет СУ-25.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области. Пожар локализован. Самолет полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал. Читайте такжеНа Харьковщине упал вертолет МИ-2, есть пострадавшие Начальник службы пожарной безопасности Западного территориального отдела пожарной безопасности майор Вадим Дурдас подтвердил факт инцидента, отметив, что это было авиационное происшествие. Сообщить какие-либо подробности он отказался. Справка УНИАН. В Староконстантинове Хмельницкой области находится действующая авиационная база Су-24М, Су-24МР и военный аэродром.

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