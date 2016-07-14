"Авиационное происшествие" на аэродроме в Хмельницкой области: Су-25 полностью уничтожен огнем
18:30, 14 июля 2016Общество
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В Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме во время попытки взлететь загорелся военный самолет СУ-25.
Су-25 полностью сгорел / Фото ТСН
Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.
Пожар локализован. Самолет полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал.
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Начальник службы пожарной безопасности Западного территориального отдела пожарной безопасности майор Вадим Дурдас подтвердил факт инцидента, отметив, что это было авиационное происшествие. Сообщить какие-либо подробности он отказался.
Справка УНИАН. В Староконстантинове Хмельницкой области находится действующая авиационная база Су-24М, Су-24МР и военный аэродром.
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