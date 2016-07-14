В пригороде Львова возле жилого дома обнаружили семь современных боеприпасов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщение о том, что на улице Львовской в поселке Брюховичи обнаружены предметы, похожие на боеприпасы, поступило в Шевченковский отдел полиции Львова 13 июля в 14:00.

Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы, установлено, что во время проведения работ с выкорчевывания пней деревьев на придомовой территории пятиэтажного жилого дома, который состоит из шести подъездов, водителем бульдозера на глубине около одного метра в земле, был обнаружен предмет похожий на ручную противотанковую гранату.

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Во время осмотра места происшествия специалистами-взрывотехниками всего было выявлено семь выстрелов до реактивного противотанкового гранатомета РПГ-7 современного образца.

Специалистами взрыво-технического отдела обнаруженные боеприпасы изъяты установленным порядком. Их происхождение устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.