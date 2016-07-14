В Киеве прошла акция ко дню рождения Олега Сенцова (фоторепортаж)

Кроме того, как сообщает корреспондент УНИАН, прошел автопробег в поддержку Сенцова, который стартовал с Европейской площади.

Во время акции волонтеры собирали подписи в поддержку украинского политзаключенного.

Отметим, также в акции приняла участие народный депутат Надежда Савченко, которая сама недавно вернулась из российского плена, сестра Сенцова Наталья Каплан и режиссер Дмитрий Томашпольский.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашками

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова и трех других проукраинских активистов сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

25 августа 2015 года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову, приговорив его к 20 годам заключения в колонии строгого режима.