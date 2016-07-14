"Ну хоть сколько, брат!": очевидцы сняли на видео "труд" дорожных аферистов и рассказали о схеме "развода"

Видеозапись опубликована на странице полиции Чернигова в Facebook.

"Просят якобы оказать техническую помощь. Ну типа там масло выгнало или бензин кончился, или еще какую-то левую поломку придумывают. Ты останавливаешься, естественно у тебя масла нет, ты не бензовоз, а с иномарки бензин слить не получится, тащить 2-3 машины сразу не можешь ,а одну на веревке они не отпустят. Тогда они просят денег "ну хоть сколько, брат!", - говорится в описании к видео.

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Водителю в счет оплаты за финансовую помощь предлагают печатку или цепь якобы золотую, а на самом деле медную. При этом аферисты заявляют, что стоит эта бижутерия 25 000 - 35 000, но они так устали, что отдают тебе эту "вещь" за 2 000 - 3 000.

"Давая им 2 000, ты светишь лопатник и они под видом дорогой стоимости той вещи и взывая к твоей совести начинают вытягивать у тебя все, пока ты не опомнишься. Как правило, мозги у людей включаются уже когда кошелек пустой или ты уже отъехал на приличное расстояние", - говорится в посте.

В то же время на самом видео водители комментируют ситуацию и рассказывают, что преступников якобы "крышует" полиция, и после жалоб на 102 такие аферисты меняют "дислокацию". Очевидец на видео звонит в полицию и рассказывает о "циганах" на дороге, но, судя по разговору, диспетчера больше интересует личность того, кто позвонил, чем сама ситуация на дороге.

В десятках комментариев под роликом пользователи рассказывают об опыте общения с такими аферистами.

"Под Одессой под г.Южный прошлым летом, с болгарскими номерами стояли, несколько машин. Останавливали машины, стоя прямо на полосе, объехать не реально было. Остановился. Начали сразу умолять купить золото. Так они еще уехать не давали. Благо, у меня рост 197 см и 140 кг, начистил бы ... не задумываясь. Отошли в сторону от моей машины неохотно, я послал на ... и уехал", - поделился один из пользователей.