На Днепропетровщине двух полицейских будут судить за вымогательство взятки у виновника ДТП

Как сообщает прокуратура области, установлено, что в марте текущего года заместитель начальника отделения полиции требовал и получил от мужчины, который, управляя автомобилем, совершил наезд на человека, 2000 гривен, мотивируя это тем, что имеет влияние на следователя, который ведет дело, начатое по факту дорожно-транспортного происшествия, и может «помочь» мужчине в избежании уголовной ответственности.

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А через несколько дней и сам следователь потребовал от виновника ДТП 5 000 гривен, которые впоследствии получил.

Полицейских подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием (ч.3 ст.368 и ч.2 ст.369-2 УК Украины).

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.