В Одессе задержали полицейского, требовавшего взятку во время обыска

Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области, полицейский был задержан на месте преступления.

Установлено, что он в ходе осуществления досудебного следствия по уголовному производству требовал неправомерную выгоду от частного предпринимателя в сумме 7500 гривень.

Эти деньги он требовал за неизъятие в ходе обыска, разрешение на который было предоставлено судом, документов и вещей, отражающих деятельность одного из частных предприятий.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения ч.3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначено служебное расследование.