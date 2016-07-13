Верховный суд признал нарушения присяги судьями, выносивших решения по активистам Майдана

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Небесной сотни Роман Маселко.

Он уточнил, что точку в разбирательстве относительно действий трех киевских судей Верховный суд поставил 12 июля.

"Судьи Майдана будут наказаны! Вчера ВСУ поставил окончательную точку в вопросе, нарушили ли присягу судьи при вынесении незаконных решений в отношении активистов Майдана и будут ли они хотя бы уовлены", - написал он.

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"Напоминаю, до сих пор Высший административный суд массово отменял решения ВСЮ об увольнении судей Майдана. ВАСУ считал, что судьи ничего не нарушили. Зато Верховный суд, рассмотрев дела судьи Чалой, Швачач, Марцинкевича, решил, что Высший совет юстиции пришел к правильному выводу о нарушении этими судьями присяги, а решение ВАСУ об отмене выводов ВСЮ являются незаконными ", - сообщил он.

"Почему ВАСУ по всем делам занял позицию о невозможности ответственности судей вызывает целый ряд вопросов. Отдельные выводы ВАСУ откровенно удивляли", - добавил адвокат.