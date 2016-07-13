В ОБСЕ обеспокоены внесением журналистов в список "террористов и экстремистов" в России

Как заявила представитель ОБСЕ по делам свободы СМИ Дуня Миятович, обнародование этого перечня Федеральной службы финансового мониторинга России может поставить журналистов и их безопасность под угрозу, передает Радио Свобода.

Государство несет ответственность за безопасность журналистов и не должно ставить их под угрозу, основываясь на подозрениях прокуроров за антиэкстримистским законодательством, подчеркнула она.

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Накануне российская Федеральная служба финансового мониторинга обнародовала расширенный перечень иностранцев и россиян (к которым причислены и крымчане), которых Москва называет террористами и экстремистами. Миятович обратила внимание, что в списке есть крымские журналисты Николай Семена, который как обозреватель сотрудничал с Радио Свобода и его проектом Крым.Реалии, и Анна Андриевская из Центра журналистских расследований.

В перечне, «российская» часть которого насчитывает свыше шести тысяч физических лиц, имена 22 уроженцев оккупированного Россией Крыма. Среди них крымские политзаключенные, журналисты, общественные активисты. В частности, «Росфинмониторинг» причислил к террористам и экстремистам всю «крымскую четверку» политзаключенных по «делу Сенцова»: Александра Кольченко, Олега Сенцова, Алексея Чирния и недавно освобожденного Геннадия Афанасьева. В списке также оказался блогер Юрий Ильченко, арестованный после публикации статьи против российской оккупации Крыма и действий России на Донбассе. В список «террористов» внесли и главу Гражданского корпуса «Азов – Крым» Станислава Краснова, которого в Украине судят по обвинению в незаконном обращении с оружием, а СБУ подозревает в связях с российскими спецслужбами.