Обвиняемому в "экстремизме" севастопольцу суд продлил пребывание под стражей на два месяца
Подозреваемому в «экстремистской деятельности» севастопольцу Юрию Ильченко суд продлил срок пребывания под стражей на два месяца.
Об этом Крым.Реалии сказал отец Юрия Геннадий Ильченко.
«23 сентября было решение суда продлить срок (пребывания под стражей – КР)», – сказал Ильченко-старший. Он не уточнил, какой суд принял это решение.
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Геннадий Ильченко сказал, что следователь впервые разрешил ему свидание с сыном, который с начала июля находится в Симферопольском следственном изоляторе (СИЗО).
«1 октября поеду в первый раз на свидание», – сказал Геннадий Ильченко.
За время пребывания сына в СИЗО, он через адвоката дважды передавал ему передачи. По словам отца подозреваемого в экстремизме, следователь заявил о намерении провести психиатрическую экспертизу Юрия Ильченко. Для этого подозреваемого планируют поместить в стационар психиатрической больницы. Геннадий Ильченко сказал, что экспертиза может проходить в больнице Симферополе, а также в Краснодаре или в Ростове-на-Дону.
Геннадий Ильченко добавил, что по делу сына его допрашивал следователь Федеральной службы безопасности России. Он не предупредил отца о гарантированном российским законодательстве праве отказаться от дачи показаний по делу сына.
Как сообщалось, в начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности России арестовали Юрия Ильченко по подозрению в «экстремистской деятельности». Ему вменяют в вину публикацию на его странице в сети Интернет высказываний против аннексии Крыма и войны на Донбассе, которую ведут сепаратисты так называемых «ДНР» и «ЛНР» при поддержке России.