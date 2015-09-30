Обвиняемому в "экстремизме" севастопольцу суд продлил пребывание под стражей на два месяца

Об этом Крым.Реалии сказал отец Юрия Геннадий Ильченко.

«23 сентября было решение суда продлить срок (пребывания под стражей – КР)», – сказал Ильченко-старший. Он не уточнил, какой суд принял это решение.

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Геннадий Ильченко сказал, что следователь впервые разрешил ему свидание с сыном, который с начала июля находится в Симферопольском следственном изоляторе (СИЗО).

«1 октября поеду в первый раз на свидание», – сказал Геннадий Ильченко.

За время пребывания сына в СИЗО, он через адвоката дважды передавал ему передачи. По словам отца подозреваемого в экстремизме, следователь заявил о намерении провести психиатрическую экспертизу Юрия Ильченко. Для этого подозреваемого планируют поместить в стационар психиатрической больницы. Геннадий Ильченко сказал, что экспертиза может проходить в больнице Симферополе, а также в Краснодаре или в Ростове-на-Дону.

Геннадий Ильченко добавил, что по делу сына его допрашивал следователь Федеральной службы безопасности России. Он не предупредил отца о гарантированном российским законодательстве праве отказаться от дачи показаний по делу сына.

Как сообщалось, в начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности России арестовали Юрия Ильченко по подозрению в «экстремистской деятельности». Ему вменяют в вину публикацию на его странице в сети Интернет высказываний против аннексии Крыма и войны на Донбассе, которую ведут сепаратисты так называемых «ДНР» и «ЛНР» при поддержке России.