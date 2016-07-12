"Самый вежливый из людей": в Беларуси россиянина заставили снять майку с Путиным (видео)

Граждане Беларуси заявили, что молодому человеку не стоит ходить по улицам их столицы в футболке с изображением Путина.

Слова тех, кто заставляет снять майку, заглушены, но слышно, как оправдывается парень в майке.

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"Это единственная чистая майка, поэтому и надел, — говорит он. — Если хочешь, могу перевернуть".