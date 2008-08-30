Ехануров пригласил юношей Ивано-Франковщины послужить в Феодосии

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ предлагает в каждом регионе Украины создать лицеи с усиленной военно-физической подготовкой.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с жителями села Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области. Главу оборонного ведомства встретило почти все население поселка Верхний Ясенив.

По словам министра, на сегодня в Украине существует 16 лицеев с усиленной военно-физической подготовкой. “Вчера я подписал письмо на имя Президента Украины с предложением о создании таких лицеев в каждой области нашего государства”, - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также выразил большую надежду на помощь патриотически настроенного населения Ивано-Франковской области в деле формирования роты морской пехоты Военно-Морских Сил Украины в Крыму.

“Я приглашаю юношей Ивано-Франковской области пополнить лавы морской пехоты нашего флота и послужить в Феодосии. Кроме того, в следующем году в Севастополе откроется военно-морской лицей, в котором смогут учиться мальчишки из Прикарпатья”, - подчеркнул министр обороны.

Ю.ЕХАНУРОВ также поблагодарил жителей Верхнего Ясенива за доброе и сердечное отношение к военнослужащим, которые во время ликвидации последствий стихии оставили здесь частичку своего сердца.

В свою очередь, глава Верховинской райгосадминистрации Николай КЕРМОЩУК от имени всех жителей Гуцульщини поблагодарил министра обороны и военнослужащих Вооруженных Сил за оказанную помощь в трудное время и неоценимый вклад в дело нормализации жизни в пострадавших от наводнения населенных пунктах Верховины.

Также в этом селе министр посетил общеобразовательную школу, которую отремонтировали и восстановили после наводнения военнослужащие. Школа построена еще в 1882 году. Именно в помещении этой школы были сняты известные фильмы “Тени забытых предков”, “Каменная душа” и “Время собирать камни”.

Сейчас в этой школе учатся 256 учеников как из Верхнего Ясенива, так и еще из трех окружающих сел, расположенных высоко в горах. Воины 128-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса расчистили заиленную территорию школы, отремонтировали несколько классов, оборудовали класс военной допризывной подготовки и спортивную площадку, установив здесь спортивные снаряды.

Ю.ЕХАНУРОВ осмотрел помещение школы, спортивную площадку и отметил, что школа полностью готова к началу нового учебного года. Также глава оборонного ведомства от имени Министерства обороны Украины подарил школе картины “Михайловский златоверхий собор”, “Памятник затонувшим кораблям в Севастополе” и фотокартину “Почетный караул Министерства обороны Украины”. От себя лично Ю.ЕХАНУРОВ передал школьникам музыкальный центр с подборкой дисков классической музыки и набор детских книжек для библиотеки.