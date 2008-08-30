Взрывы под Лозвой прекратились - Минобороны

Сегодня, начиная с 5.00 утра, взрывы на 61-ом арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области прекратились.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в связи с этим было принято решение начать работы по ликвидации последствий пожара и взрывов по периметру технической территории арсенала. Сначала разведку периметра провели инженерные машины разграждения.

Сейчас по внутреннему периметру технической территории арсенала, протяженность которого достигает более 6 километров, работает один пожарный танк ГПМ-54, который заливает водой места задымления, тление и очаги. На протяжении 1-2 часов к этим работам привлекут еще три пожарных танка.

Сегодня же утром к расчистке и проверке на наличие взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне и административной территории арсенала приступили 70 воинов-саперов из состава 12 передвижных групп разминирования инженерных частей ВСУ.

Также на сегодня запланировано с помощью пожарного поезда от “Укрзалізниці” полить водой арочные хранилища и прилегающие к ним местности на границе технической территории арсенала. Инженерные машины разграждения будут осуществлять разграждение пути к водоему на территории арсенала.

С целью недопущения посторонних лиц и оцепления отселенной зоны выставлены 26 блокпостов из состава военнослужащих Внутренних войск ВМС Украины и 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады 6-го армейского корпуса.

Всего в районе чрезвычайного происшествия сконцентрированы 1669 человек и 195 единиц техники. В частности, 502 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 292 спасателя МЧС и 875 работников МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа около 16 часов. В результате пожара началась детонация боеприпасов. 27-28 августа из возможной зоны поражения (г. Лозовая и прилегающие населенные пункты) были эвакуированы 13 тыс. 946 человек. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В настоящее время эвакуированные местные жители уже возвращаются в свои дома.

Пиротехнические группы обследуют территорию, прилегающую к арсеналу, и гарантируют безопасность проживания людей.