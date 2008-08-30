В Крыму смертность превышает рождаемость в 1,5 раза

В Крыму в первом полугодии 2008 года смертность населения в 1,5 раза превысила рождаемость.

По информации Главного управления статистики в АРК, за 6 месяцев текущего года в Крыму родилось 10 тыс. детей, а умерло 16 тыс. человек. В указанный период численность населения Крыма за счет естественной убыли сократилась на 3 тыс. человек до 1 968 тыс. человек.

В указанный период умерло 113 детей в возрасте до 1 года. Основными причинами их смерти остаются состояния, возникшие в перинатальном периоде (2/3), а также врожденные аномалии (каждый пятый ребенок).

Основными причинами смерти крымчан остаются (к общему числу умерших) болезни системы кровообращения – 2/3 всех умерших, новообразования – каждый 9-й умерший, несчастные случаи, отравления и травмы – каждый 11-й.