В домовладении безработного (!) обнаружена плантация конопли

Вчера на территории домовладения в селе Зуботрясовка Верхнеднепровского района Днепропетровской области, принадлежащего неработающему гражданину 1971 г.р., милиционеры обнаружили незаконный посев конопли в количестве почти 4 тыс. кустов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Правоохранители обоснованно подозревают хозяина плантации в организации преступной группы, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны, а также изготовлением и сбытом гашиша в особо крупных размерах. Сейчас проводится проверка.