Обострение конфликта в Южном Судане: Аваков заверил, что украинские миротворцы не пострадали

Об этом на своей странице в Facebook cообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Только что смог переговорить с командиром украинского персонала миссии ООН в Южном Судане - подполковником полиции Сергеем Мазуровом. Наши - все живы и невредимы! Все - на связи - на территории базы в Джубе", - рассказал министр внутренних дел.

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По его словам, обстановка в Джубе, несмотря на попытки урегулирования конфликта со стороны генсека ООН, продолжает оставаться напряженной.

"При необходимости, по согласованию с командованием силами ООН, МВД Украины примет все необходимые меры для эвакуации миротворческой миссии", - заверил Аваков.

Ранее 11 июля УНИАН сообщал, что более 300 человек погибли в результате столкновений в столице Южного Судана Джубе.