Россия не откажется от сотрудничества с Украиной в авиапроизводстве

Россия не откажется от сотрудничества с Украиной в сфере авиастроения и, в первую очередь, это касается ОАО “Мотор Сич”, несмотря на сделанные ранее заявления о возможном сокращении подобного сотрудничества.

Об этом заявила УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Инна ПЕРЕПЕЛИЦА.

По ее мнению, Россия сегодня не сможет так просто отказаться от производимых на «Мотор Сич» двигателей и заменить их какими-либо другими, поскольку поиск нового партнера или налаживание своего производства, в случае отказа от вертолетных двигателей «Мотор Сич», отбросит Россию назад на три года.

К тому же И.ПЕРЕПЕЛИЦА считает маловероятным строительство Россией нового завода в связи со сроком запуска такого производства, а также с достаточно большими затратами на его постройку (приблизительно полмиллиарда долларов).

По словам эксперта, замена украинских двигателей двигателями других производителей крайне невыгодна России, поскольку цены на аналогичную продукцию за рубежом выше на 20%.

К тому же, по информации И.ПЕРЕПЕЛИЦЫ, "Мотор Сич" собирает свои двигатели на основе российских комплектующих, поэтому какие-либо действия по сокращению сотрудничества, в первую очередь, скажутся негативно на российских производителях.

"Мотор Сич" - это уникальная компания, на которую необходимо смотреть в долгосрочной перспективе, это касается и ее акций», - отметила аналитик.

Напомним, ранее Россия не раз заявляла о возможности сокращения своего сотрудничества с Украиной в авиастроении, в частности и с «Мотор Сич».

ОАО "Мотор Сич" объединяет восемь машиностроительных заводов. Занимается производством, испытанием, ремонтом и техническим обслуживанием 55 типов авиадвигателей для 61 типа самолетов и вертолетов. На предприятии изготавливают ракетные двигатели и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, газотурбинные установки.