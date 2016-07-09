В центре Одессы горел дом, погибли двое пенсионеров (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 6:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в доме по улице Троицкой, 18.

Пожарно-спасательные отделения, которые прибыли на место пожара, отомкнули специальным инструментом и открыли входную дверь в квартире №24, где был очаг возгорания.

Жители дома были эвакуированы.

«Осложнялось тушение очага пожара наличием в перекрытии горючего утеплителя и многочисленных полостей. Дом построен с использованием тростника», - пояснили в ГСЧС.

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Во время тушения перекрытия между 3-м и 2-м этажами рухнуло. С целью недопущения распространения огня пришлось вскрыть, проанализировать и осуществить проливку деревянных конструкций между этажами здания.

Пожар был полностью ликвидирован в 8:31.

«К сожалению, в пожаре до прибытия пожарно-спасательных подразделений погибли двое людей, тела которых были обнаружены после того, как рассеялся густой дым и гарь в очаге пожара. Погибшие - пенсионеры возрастом 78 и 90 лет. К тому же, хозяйка квартиры была инвалидом 2-й группы», - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что огнем повреждены две квартиры на 2-м и 3-м этажах, имущество и вещи. Причины пожара устанавливаются.