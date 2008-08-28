Киевсовет дал добро на приватизацию Киевводоканала и Киевгаза

Киевский городской совет разрешил продажу коммунального пакета акций ОАО «АК «Киевводоканал» в количестве 178 млн. 748 тыс. 500 шт. акций, что составляет 25,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 90 депутатов.

Справка УНИАН. ОАО “АК "Киевводоканал» создано в 2001 году путем преобразования в ходе приватизации ГКО "Киевводоканал".

«Киевводоканал» обеспечивает круглосуточное снабжение питьевой водой более 2,6 миллиона человек и около 3 тыс. предприятий, отвод и очистку 1,3 млн. куб. м сточных вод в сутки. Годовые объемы водоснабжения составляют 357,393 млн. куб. м, водоотвода - 369, 979 млн. куб. м.

По данным ОАО «АК «Киевводоканал», среди его акционеров - ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» - 67%, КГГА - 25,46%, ОАО «ДКД-04» - 5% и физические лица.

Киевский городской совет сегодня на сессии принял решение разрешить продажу коммунального пакета акций ОАО «Киевгаз» в количестве 1 млн. 614 тыс. 144 шт., что составляет 28,45% акций.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 90 депутатов.

Справка УНИАН. ОАО "Киевгаз" занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на апрель 2006 года, 88,4553% акций "Киевгаза" принадлежит Главному управлению коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации, 10,9227% - ООО "Техрилат" (г. Киев).