Боевики требуют амнистии 600 преступников - Геращенко

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Я неоднократно, в том числе и во время встреч с мамами и женами заложников, информировала их и общество, и СМИ, что боевики блокируют освобождение заложников, требуя амнистии. Но при этом, они требуют амнистии более чем для 600 тех, кто нарушил украинский закон, в разгар боевых действий, что автоматически порождает безнаказанность бандитов", - подчеркнула Геращенко.

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Также она сообщила, что боевики не предоставляют информацию о содержании и местонахождении 112 украинцев и блокируют поиск более 500 пропавших без вести.

"И утверждают, что у них есть только 2 десятки заложников в ОРДО, и... только 1 в ОРЛО. Вот такая страшная и циничная история... Но мы боремся за освобождение каждого. И ищем по краплинках информацию о местонахождении наших граждан", - заявила она.