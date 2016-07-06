На Херсонской ТЭЦ изъяли доказательства крупных финансовых растрат - источник

По данным источника УНИАН в УСБУ в Херсонской области, совершенное преступление повлекло финансовые убытки теплопроизводителя на десятки миллионов гривень и стало основой для немотивированного роста стоимости теплоносителя для жителей Херсона в отопительный период 2016-2017 годов.

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В ходе обысков изъяты документальные материалы, которые подтверждают противоправную деятельность должностных лиц государственного предприятия.

Доказательства были изъяты в ходе санкционированных обысков, которые проводились 5-6 июля в рамках открытого по материалам УСБУ уголовного производства (ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины) в административных помещениях «Херсонской ТЭЦ» и ряда коммерческих структур, причастных к присвоению и легализации денежных средств в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия. Готовятся материалы для передачи в суд.