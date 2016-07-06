Профсоюзы грозят всеукраинской забастовкой: требуют снижения тарифов и повышения зарплат
Профсоюзные организации грозят организовать всеукраинскую забастовку в случае невыполнения их требований, предъявленных сегодня в ходе Всеукраинского марша протеста в связи с повышением цены на газ и коммунальных тарифов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, оглашенной во время митинга на площади Конституции перед парламентом.
В резолюции отмечается, что “политика расширения субсидирования не находит поддержки среди работающих” и провоцирует тенизацию трудовых отношений.
Профсоюзные организации требуют от правительства и парламента не допустить утверждения в стране социальной «уравниловки» и безотлагательно провести «справедливую реформу оплаты труда».
В резолюции также отмечается необходимость установить с 1 октября гарантированную минимальную заработную плату на уровне экономически обоснованного прожиточного минимума в размере 3 тыс. грн.
Также профсоюзы требуют повысить с 1 августа зарплаты не менее чем на 15%.
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Кроме того, в резолюции говорится, что до окончания сессии Верховная Рада должна заслушать отчет правительства и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, относительно обоснованности повышения цены на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
“Заявляем, что в случае нереагирования на наши требования, профсоюзы прибегнут к более жестким действиям, вплоть до забастовки”, - говорится в резолюции.
В настоящее время акция завершилась.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады проходила всеукраинская акция активистов профсоюзных объединений. В мероприятии приняли участие от 5 до 12 тыс. человек.
Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с руководством Федерации профсоюзов. По ее результатам пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил, что встреча была «продуктивной» и стороны «нашли общий язык».