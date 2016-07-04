Появилось видео покушения на скандального экс-наркополицейского Киву
В интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент покушения на экс-наркополицейского, кандидата в народные депутаты Украины Илью Киву.
Видеозапись опубликована на YouTube-канале сайта Информатор.
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На кадрах можно увидеть вспышки от попадания пуль в автомобиль, а также взрыв.
Ранее Кива сообщил, что его машину обстреляли и бросили гранату.
"В 22:40 в главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области обратился кондидат в народные депутаты Украины Илья Кива и сообщил о том, что его машину обстреляли неизвестные и бросили гранату, которая взорвалась", - говорилось в сообщении МВД.
Позже в полиции сообщили, что в автомобиль Кивы стреляли из автоматического оружия. Пострадавших нет.
На кандидата у народні депутати в окрузі №183 Іллю Киву скоєно замахhttps://t.co/m5sxeBXSED#терміновоpic.twitter.com/b1HU9I9uy4— МВС України (@MVS_UA) July 3, 2016