Появилось видео покушения на скандального экс-наркополицейского Киву

Видеозапись опубликована на YouTube-канале сайта Информатор.

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На кадрах можно увидеть вспышки от попадания пуль в автомобиль, а также взрыв.

Ранее Кива сообщил, что его машину обстреляли и бросили гранату.

"В 22:40 в главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области обратился кондидат в народные депутаты Украины Илья Кива и сообщил о том, что его машину обстреляли неизвестные и бросили гранату, которая взорвалась", - говорилось в сообщении МВД.

Позже в полиции сообщили, что в автомобиль Кивы стреляли из автоматического оружия. Пострадавших нет.