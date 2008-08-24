Завтра почти по всей Украине пройдут грозовые дожди

Синоптики на 25 августа в северных, центральных, ночью и в западных, а днем и в восточных областях прогнозируют грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в Украине в понедельник, 25 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с, лишь на юге преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 13-18°, на юге и востоке - около 20°, в западных областях - 9-14°; днем в восточных областях, Крыму и Приазовье - 30-35°, в западной части и северных областях - 19-24°, на остальной территории - 23-28°.

26-27 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 20-25°, в Крыму, южных, а 26 августа и в восточных областях ночью - 13-18° (на побережье Крыма - до 21°), днем - 24-29°.

28-29 августа без осадков, лишь днем 29 августа в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 9-15°, днем - 22-27°; в южной части ночью - 14-19°, днем - 26-31°.

В Киеве и Киевской области 25 августа переменная облачность. Ночью и утром грозовые дожди, шквалы 15-20 м/с (в Киеве и местами по области), слабый град; днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 16-18°, днем - 21-23°; по области ночью - 13-18°, днем - 19-24°.

26-27 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 20-25°.

28-29 августа без осадков, лишь днем 29 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью - 10-15°, днем - 22-27° (в Киеве ночью 28 августа - 11-13°, 29 августа - 13-15°; днем - 24-27°).