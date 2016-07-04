Как в Одессе праздновали День Военно-морского флота Украины (фоторепортаж)

Возле морского вокзала Одессы прошло торжественное построение военных моряков, авиашоу и выступления военных ансамблей.

Читайте такжеОдесситы отметили День ВМС самой длинной живой цепью из людей в тельняшках

Кроме того, в праздничных мероприятиях приняли участие 15 боевых кораблей, катеров и судов.

Также на торжествах присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеПорошенко анонсирует пополнение ВМС ударными ракетными комплексами и кораблями

Как сообщал УНИАН, во время торжеств по случаю празднования Дня ВМС в Одессе 3 июля глава государства объявил о назначении нового командующего ВМС. Им стал Игорь Вронченко, который до этого был исполняющим обязанности командующего ВМС.