Как в Одессе праздновали День Военно-морского флота Украины (фоторепортаж)
11:14, 04 июля 2016Общество
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В Одессе 3 июля прошло торжественное празднование Дня Военно-морского флота Украины.
УНИАН
Возле морского вокзала Одессы прошло торжественное построение военных моряков, авиашоу и выступления военных ансамблей.
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Кроме того, в праздничных мероприятиях приняли участие 15 боевых кораблей, катеров и судов.
Также на торжествах присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, во время торжеств по случаю празднования Дня ВМС в Одессе 3 июля глава государства объявил о назначении нового командующего ВМС. Им стал Игорь Вронченко, который до этого был исполняющим обязанности командующего ВМС.
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