Защита Лихолита готовит апелляцию, заседание суда может состояться уже сегодня - Мосийчук
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук отмечает, что защита бывшего начальника штаба батальона “Айдар” Валентина Лихоліта готовит апелляцию, заседание Апелляционного суда может состояться уже сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала “112”. “Сейчас адвокат Андрей Мамалыга готовит апелляцию. По моим предварительным данным, не хочу забегать наперед, апелляция должна состояться сегодня, заседание Апелляционного суда”, - сказал депутат.
Читайте такжеАктивисты блокируют Печерский суд, не давая вывезти арестованного айдарівцяМосийчук добавил, что защита рассчитывает на изменение меры пресечения на не связанную с лишением свободы.
Пока же, добавил он, акция протеста будет продолжаться.
Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихоліта на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.
После этого в здании суда произошла стычка. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдарівця»
Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихоліта.
Активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.