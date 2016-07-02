Защита Лихолита готовит апелляцию, заседание суда может состояться уже сегодня - Мосийчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала “112”. “Сейчас адвокат Андрей Мамалыга готовит апелляцию. По моим предварительным данным, не хочу забегать наперед, апелляция должна состояться сегодня, заседание Апелляционного суда”, - сказал депутат.

Читайте такжеАктивисты блокируют Печерский суд, не давая вывезти арестованного айдарівцяМосийчук добавил, что защита рассчитывает на изменение меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Пока же, добавил он, акция протеста будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихоліта на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошла стычка. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдарівця»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихоліта.

Активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.