Айдаровец Лихолит надеется на изменение ему Апелляционным судом меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лихолит сказал журналистам. «Айдаровец» выразил убеждение, что его дело заказное, а решение суда было проплачено.

Читайте такжеВ военной прокуратуре считают, что ситуацию с делом айдаровца Лихолита перенесли в политическую плоскость"Сейчас они (адвокаты) подают апелляцию. Тогда будет выездной суд, где на камерах, на видео, мера пресечения будет изменена", - сказал Лихолит.

В то же время он не указал точные сроки рассмотрения апелляции, но надеется, что апелляционную жалобу будут рассматривать сегодня.

Он утверждает, что в заказе дела против него он видит российский след, чтобы таким образом через суды "истреблять добровольческий дух в Украине".

Лихолит указал на то, что прокуратура в своем представлении приняла за основу заявление представителя сепаратистов, бывшего мэра Северодонецка.

"Я хочу сказать, что военная прокуратура не разобралась, что он был сепаратистом, ведь это его надо судить, потому что он проводил "референдумы", он был за то, чтобы пришел "русский мир" и за разъединение Украины", - заявил Лихолит.

"Я боролся против сепаратистов, чтобы они сюда не пришли, а меня за это еще и судят", - сказал Лихолит.

Также он прокомментировал информацию, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко якобы может поспособствовать изменению меры пресечения.

По словам Лихолита, Луценко должен знать его лично.

"Он меня видел, он меня знает. Вопрос в том, что он хочет изучить дело", - добавил «айдаровец».

Лихолит сказал, что ему неприятно, что его задерживали как "опасного преступника, как рецидивиста, который убивает, похищает людей".

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита.

Стало известно, что в понедельник генпрокурор Юрий Луценко должен встретиться с арестованным, после чего ему могут изменить меру пресечения. Об этом сообщил в эфире телеканала «112» инспектор внутренней безопасности ГПУ Петр Шкутяк.

А между тем активисты перекрыли напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.