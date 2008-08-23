Доверяет ли Украина своему верховному главнокомандующему (опрос)

Подавляющее большинство украинцев не доверяют Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как верховному главнокомандующему.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного экспертами центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по инициативе еженедельника «Зеркало недели».

На вопрос «Доверяете ли вы Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО как верховному главнокомандующему?» отрицательно ответили 71,5%. Сторонников этой позиции больше всего среди молодых людей в возрасте 20-29 лет (73,4%). По регионам рейтинг недоверия колеблется от 51,1% на западе до 78% на востоке и 84,3% - на юге.

Доверие В.ЮЩЕНКО как верховному главнокомандующему выразили 22,2% опрошенных. При этом наибольшее доверие Президент вызывает у молодежи 18-19 лет (25,2%). По регионам рейтинг доверия колеблется от 12,6% на юге и 15,8% на востоке до 42,6% - на западе.

Затруднились ответить на поставленный вопрос 6,3% респондентов. Не определившихся с ответом больше всего среди людей в возрасте от 60 лет (7,6%) и среди жителей столицы (10,8%), меньше всего - среди представителей юга (3,1%).

В ходе социологического исследования, проведенного 19-22 августа при помощи телефонного опроса, были проинтервьюированы 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением свыше 20 тысяч. Уровень погрешности не превышает 3%.