Die Presse: Когда замораживание на Донбассе – наиболее привлекательное решение

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Восточная Украина: когда замораживание – наиболее привлекательное решение", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Василий Слипак был оперным певцом. Он родился в Украине, но много лет жил во Франции. На афишах у него более длинные волосы, ухоженная бородка, мягкая улыбка. Бас-баритон воплощал образы оперы Мусоргского "Борис Годунов", князя Гремина в "Евгении Онегине" и исполнил множество ролей в операх Верди – последней стала роль Рамфиса в "Аиде" в мае 2014 года в Лионе. Затем Слипак присоединился к ультранационалистам "Правого сектора" и воевал под Донецком. Он побрил голову, как казак, вместо костюма носил камуфляжную форму. В среду утром в него попала пуля снайпера. Двумя днями ранее в Facebook он просил помощи: "Мальчики, девочки, кто-нибудь может организовать 50 черных беретов?" Это было его последнее сообщение.

Классический певец как боец: случай Слипака выделяется из ежедневных сообщений о погибших. Мало кто знает имена людей, которые гибнут на войне в восточной Украине, - будь то солдаты, сепаратисты или гражданское население. За два года вооруженного конфликта внимание международной общественности ослабло. На востоке продолжают гибнуть люди. С апреля 2014 года были убиты, по меньшей мере, 9449 человек, сообщила на этой неделе ООН, почти 22 000 получили ранения. Это консервативная оценка. Фактическое число жертв намного выше.

Призывы международных наблюдателей уже стали рутиной. Они почти не оказывают эффекта. Александр Хуг, глава 707 наблюдателей ОБСЕ в Украине, вчера в Киеве на своем еженедельном брифинге повторно призвать стороны конфликта проявлять сдержанность. За прошедшие два дня ситуация в зоне боевых действий вновь ухудшилась. В Широкино и вблизи Дебальцево применяют тяжелое оружие. Вероятно, в ходе боевых действий украинская армия продвинулась вперед. По словам Хуга, вместо того, чтобы атаковать, обе стороны должны отступать, как предусмотрено в Минском мирном плане из 13 пунктов. Швейцарцы призвали стороны проявить мужество – мужество для доверия. Его не хватает. Стороны постоянно обвиняют друг друга в использовании оружия.

Боевая риторика улетучилась

Вчерашнее выступление восточноукраинских сепаратистов в Москве свидетельствовало о безвыходной ситуации с Минском. Денис Пушилин и Владислав Дейнего, переговорщики из "Донецкой и Луганской Народных Республик", подвели итоги первой половины года. Настроение было подавленным. Боевая риторика улетучилась.

Помимо несоблюдения режима прекращения огня, стороны не могут прийти к компромиссу в политических вопросах, например, принять закон о местных выборах, которые должны быть проведены в сепаратистских регионах, согласно Минским соглашениям. Для элиты и населения в Киеве такие планы довольно спорные, поэтому там ставку делают на промедление. Сначала правительство хочет восстановить контроль над границей с Россией и задействовать на выборах вооруженных наблюдателей ОБСЕ. Сепаратисты отвергают оба варианта.

Разочарованный Дейнего обвинил Киев в саботаже. Но у Дейнего своеобразные представления о местных выборах в мини-республике. Требования Киева об участии украинских партий Дейнего назвал абсурдными. Участвовать в выборах могут только кандидаты, которые долгое время жили на территории Луганской Народной Республики.

Приближенный к Кремлю политолог Алексей Чеснаков считает самым вероятным пессимистический сценарий: "замораживание конфликта на многие годы". Осуществлять наихудший сценарий и разжигать масштабные бои Москва больше не хочет.