Die Presse: Когда замораживание на Донбассе – наиболее привлекательное решение

13:10, 01 июля 2016
Общество
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В последнее время ситуация в зоне конфликта вновь обострилась, переговоры между Киевом и сепаратистскими регионами зашли в тупик. Доверие к Минскому процессу исчезает.

REUTERS

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в статье "Восточная Украина: когда замораживание – наиболее привлекательное решение", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Василий Слипак был оперным певцом. Он родился в Украине, но много лет жил во Франции. На афишах у него более длинные волосы, ухоженная бородка, мягкая улыбка. Бас-баритон воплощал образы оперы Мусоргского "Борис Годунов", князя Гремина в "Евгении Онегине" и исполнил множество ролей в операх Верди – последней стала роль Рамфиса в "Аиде" в мае 2014 года в Лионе. Затем Слипак присоединился к ультранационалистам "Правого сектора" и воевал под Донецком. Он побрил голову, как казак, вместо костюма носил камуфляжную форму. В среду утром в него попала пуля снайпера. Двумя днями ранее в Facebook он просил помощи: "Мальчики, девочки, кто-нибудь может организовать 50 черных беретов?" Это было его последнее сообщение.

Классический певец как боец: случай Слипака выделяется из ежедневных сообщений о погибших. Мало кто знает имена людей, которые гибнут на войне в восточной Украине, - будь то солдаты, сепаратисты или гражданское население. За два года вооруженного конфликта внимание международной общественности ослабло. На востоке продолжают гибнуть люди. С апреля 2014 года были убиты, по меньшей мере, 9449 человек, сообщила на этой неделе ООН, почти 22 000 получили ранения. Это консервативная оценка. Фактическое число жертв намного выше.

слипак / YouTube/Громадське Телебачення

Призывы международных наблюдателей уже стали рутиной. Они почти не оказывают  эффекта. Александр Хуг, глава 707 наблюдателей ОБСЕ в Украине, вчера в Киеве на своем еженедельном брифинге повторно призвать стороны конфликта проявлять сдержанность. За прошедшие два дня ситуация в зоне боевых действий вновь ухудшилась. В Широкино и вблизи Дебальцево применяют тяжелое оружие. Вероятно, в ходе боевых действий украинская армия продвинулась вперед. По словам Хуга, вместо того, чтобы атаковать, обе стороны должны отступать, как предусмотрено в Минском мирном плане из 13 пунктов. Швейцарцы призвали стороны проявить мужество – мужество для доверия. Его не хватает. Стороны постоянно обвиняют друг друга в использовании оружия.

Боевая риторика улетучилась

Вчерашнее выступление восточноукраинских сепаратистов в Москве свидетельствовало о безвыходной ситуации с Минском. Денис Пушилин и Владислав Дейнего, переговорщики из "Донецкой и Луганской Народных Республик", подвели итоги первой половины года. Настроение было подавленным. Боевая риторика улетучилась.

УНИАН

Помимо несоблюдения режима прекращения огня, стороны не могут прийти к компромиссу в политических вопросах, например, принять закон о местных выборах, которые должны быть проведены в сепаратистских регионах, согласно Минским соглашениям. Для элиты и населения в Киеве такие планы довольно спорные, поэтому там ставку делают на промедление. Сначала правительство хочет восстановить контроль над границей с Россией и задействовать на выборах вооруженных наблюдателей ОБСЕ. Сепаратисты отвергают оба варианта.

Разочарованный Дейнего обвинил Киев в саботаже. Но у Дейнего своеобразные представления о местных выборах в мини-республике. Требования Киева об участии украинских партий Дейнего назвал абсурдными. Участвовать в выборах могут только кандидаты, которые долгое время жили на территории Луганской Народной Республики.

Приближенный к Кремлю политолог Алексей Чеснаков считает самым вероятным пессимистический сценарий: "замораживание конфликта на многие годы". Осуществлять наихудший сценарий и разжигать масштабные бои Москва больше не хочет.

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