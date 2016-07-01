Луцкий горсовет призывает привести тарифы на коммунальные услуги в соответствие к прожиточному минимуму

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняли сегодня на очередной сессии горсовета. По словам инициатора обращения, депутата Андрея Козюры, сейчас Украинцы из-за низкого уровня доходов не могут оплачивать коммунальные услуги в условиях чрезвычайно высоких тарифов.

«На сегодняшний день, около 80% населения Украины находится за чертой бедности, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране выше, чем в Европе, а заработные платы в десятки раз меньше, чем в развитых странах. Действующее правительство запланировало тотальное уничтожение социально уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов, одиноких матерей и многодетных семей, ветеранов и других категорий граждан. Снижение официального прожиточного уровня на фоне резкого повышения жилищно-коммунальных тарифов, девальвации гривны, подорожание даже самых необходимых продуктов питания и лекарств, привело к небывалому обнищанию большинства украинский и всплеска преступности», - отмечается в обращении.

Поэтому Луцкий городской совет осуждает такие действия правительства, поскольку последние вызывают очередное падение уровня жизни населения, рост социальной напряженности в обществе и усиливают масштабный социально-экономический кризис в стране.

В документе говорится, что в целях социальной защиты граждан депутаты Луцкого городского совета, просят президента Украины и Верховную Раду немедленно вмешаться в указанную ситуацию, прекратить вымогательской политике Кабинета Министров несправедливых тарифов и уничтожения украинского народа, соответственно установить обоснованные и справедливые тарифы на газ, тепло, горячую воду и свет для населения, которые будут отвечать действующему прожиточному минимуму и уровню жизни в Украине.