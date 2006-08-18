Ющенко на Сорочинской ярмарке был неприятно удивлен

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время посещения Сорочинской ярмарки в Полтавской области сделал покупок на 2 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент на ярмарке купил с десяток вещей. Среди них - ковер, изготовленный народными мастерами из Ивано-Франковской области; горшки и макитру мастеров из Опошни; вышитую сорочку, которую заказал у мастеров еще год назад. Кроме того, приобрел для коллекции керамические изделия-фигурки льва, медведя и других зверей; гребешок для волос и прочее.

Как заявил В.ЮЩЕНКО в этом году на Сорочинской ярмарке его неприятно удивило отсутствие решетиловских гобеленов.