В Киеве освободили двух заложниц - пришлось штурмовать квартиру

Сегодня около 15.00 в результате спецоперации работников Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве и Голосеевского райотдела столичной милиции были освобождены две заложницы – студентка (1989 г.р.) и продавец (1985 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, вчера вечером девушки в центре города познакомились с мужчиной средних лет и после развлечений в Гидропарке в 4 часа утра очутились в квартире по улице Никитская-Ботаническая. Незнакомец запер двери и стал принуждать девушек к половой близости под угрозой истязаний и убийства. Одной из жертв, примерно в 9.30, удалось выскользнуть на балкон, где она позвала на помощь. Крик девушки услышали соседи, которые и вызвали милицию. Переговоры со злоумышленником, который силой удерживал девушек, результата не дали.

Работники столичного спецподразделения быстрого реагирования «Сокол» через окно третьего этажа попали в квартиру и задержали злоумышленника. Им оказался киевлянин 1959 года рождения, в прошлом - врач.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.