Тимошенко устроит «сладкую жизнь» импортерам и производителям мяса

С сегодняшнего дня в Украине начинаются проверки импортеров и производителей мяса на предмет обоснованности цен на их продукцию на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, обеспечить проверки должны будут Министерство финансов Украины, Государственная таможенная служба, Антимонопольный комитет.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, импортеры мяса и мясопродуктов будут проверяться на предмет соответствия цен на импортируемую продукцию к действующим ценам на аналогичную продукцию на европейском рынке.

Отечественные производители мяса будут проверяться на предмет соответствия цены на внутреннем рынке с ценами на аналогичную продукцию на рынках стран Европейского Союза.

«Нам раз и навсегда нужно уяснить, как формируются цены на нашем рынке и для импортируемых товаров, и для товаров отечественного производства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что не может быть такого, когда производители мяса получают «копейки» прибыли, а розничная торговля иногда получает до 70% доходов после установления розничной цены.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что из анализа ситуации можно сделать вывод, что в производстве мяса и мясопродуктов фактически поддерживаются посредники, а производители мяса не имеют никакой поддержки.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для проверок и анализа ситуации на рынке мяса и мясопродуктов достаточно двух недель. И затем, по ее словам, результаты проверок и полученная статистика будет проанализирована на заседании правительства.

«Вся страна должна знать - если стоит такая цена (высокая – УНИАН) на мясо, то кто на этом «наваривает», а кто, я имею в виду сельхозпроизводителей, даже не компенсирует себестоимость», - заявила она.