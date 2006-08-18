Экспортирует ли Украина в Россию радиационный металл

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА отвергает обвинения России об экспорте в РФ радиационной металлопродукции из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Как отметил министр, “если металл не прошел процедуру очистки, его никто не может вывезти из Чернобыля, ведь для этого есть соответствующие посты, где проводится обследование и измерение радиации в металле”. По словам В.БАЛОГИ, “если бы он (металл) был загрязнен, его бы просто не выпустили с территории”. Всего за год вывозят около 400-500 тонн металла на переработку.

Министр убежден, что в этом обвинении “больше элементов этики и политики, чем фактического материала”.

Как сообщал УНИАН, 9 августа заместитель министра промышленной политики Украины Владимир ГРАНОВСКИЙ заявил, что Российская Федерация может ввести мораторий на импорт украинской металлопродукции из-за того, что якобы на российский рынок попадает радиационная металлопродукция из Украины.