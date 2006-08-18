На Спас в Украине будет хорошая погода

19 августа, когда православные отмечают Яблочный Спас, в Украине без осадков, только ночью и утром в западных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет составлять 15-20°, на побережье морей - до 24, днем - 27-32°, в южной и восточной части - 31-36°; в Карпатах ночью - 9-14°, днем - 16-21°.

20-21 августа переменная облачность. В западных областях дожди, грозы, 21 августа в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди; на остальной территории преимущественно без осадков, только в северных и местами центральных областях 21 августа кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму ночью - 17-22°, днем - 31-36°; на остальной территории ночью - 14-19°, днем - 24-29°, в центральных областях местами - до 32°, 21 августа в западных областях - снижение до 20-25°.

22-23 августа кратковременные дожди (в южной части и восточных областях местами небольшие), грозы. Температура 22 августа в южной части и восточных областях ночью - 17-22°, днем - 30-35°, на остальной территории ночью - 12-18°, днем - 27-32°, в западных и местами северных областях - 20-25°. 23 августа температура снизится на 2-4°, только в западных и северных областях существенно не изменится.

В Киеве и области 19 августа переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 18-20°, днем - 29-31°; по области ночью - 15-20°, днем - 27-32°.

20-21 августа переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем 21 августа кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19°, днем - 24-29°.

22-23 августа кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью - 12-17°, днем - 20-25°.