Коломойский и Роднянский могут пойти на мировую

Стороны, принимающие участие в судебном споре относительно права собственности на 70% долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”, могут прийти к мировому соглашению. Об этом сообщила УНИАН вице-президент юридической фирмы «Салком» Наталья КУЗНЕЦОВА, представляющая в этом судебном споре интересы Игоря КОЛОМОЙСКОГО.

«Мне кажется, что в деле относительно права собственности на 70% в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1” стороны не пойдут на дальнейшую эскалацию конфликта», - отметила она. По ее словам, «судя по обстановке в зале судебного заседания переговоры прямо или косвено продолжаются между сторонами и сегодня». При этом она отметила, что договоренности сторон, конечно же, будут учитывать решение Печерского районного суда г. Киева, признавшего право собственности И.КОЛОМОЙСКОГО на 70% в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

Подтверждением ее словам, по мнению Н.КУЗНЕЦОВОЙ, является то, что истцом на сегодня не ставится вопрос относительно возмещения убытков в результате невыполнения ответчиками условий сделки.

Как отметил генеральный директор ЮФ «Салком» Валерий ЛУКОМСКИЙ, данный спор носит исключительно бизнесовый характер и не имеет какого-либо политического подтекста.

«В любом случае, «1+1» интересует КОЛОМОЙСКОГО как прибыльный бизнес, он всесторонне заинтересован в его развитии и не высказывал намерений его перепродавать. Это он заявил и в своем выступлении во время судебного заседания», - отметила Н.КУЗНЕЦОВА.

Справка УНИАН. И.КОЛОМОЙСКИЙ в прошлом году подал иск в Печерский районный суд о признании права его собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1” в размере 70%.

Он также просил обязать ответчика внести изменения в учредительные документы общества о том, что он является участником ООО "ТРК «Студия "1+1" и владельцем доли в размере 70%, а также обязать Печерскую районную в городе Киеве госадминистрацию зарегистрировать эти изменения в государственном реестре. Однако впоследствии эти исковые требования были сняты.

Ответчиком по данному делу выступил почетный президент телеканала “1+1” Александр РОДНЯНСКИЙ.

С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол.

Закрытие сделки должно было произойти к сентябрю 2005 года. Однако уже в середине августа корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактически отозвала свое согласие на проведение указанной транзакции.

В соответствии с учредительными документами ООО "ТРК «Студия "1+1" 70 % уставного капитала принадлежит А.Роднянскому, а 30 % иностранному предприятию «Интер-медиа» (100 % собственником этого предприятия является немецкая компания «Innova Film Gmbh».)

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСЬКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

Представители И.КОЛОМОЙСКОГО высказали предположение, что другая сторона обжалует данное решение суда в апелляционной инстанции.