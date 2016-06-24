"Вору в законе" по прозвищу "Гуга" суд Киева избрал экстрадиционный арест на 40 суток

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина уже был неоднократно судим, правоохранительные органы Республики Венгрия разыскивали его за совершение преступления на территории этой страны.

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Задержание 44-летнего уголовного авторитета произошло 21 июня в одном из киевских ресторанов. Согласно определению суда, Глонти будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, правоохранители на Киевщине задержали "вора в законе", которого разыскивают в Венгрии за подделку документов.