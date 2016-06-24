"Вору в законе" по прозвищу "Гуга" суд Киева избрал экстрадиционный арест на 40 суток
00:01, 24 июня 2016Общество
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В Киеве суд избрал экстрадиционный арест сроком на 40 суток для гражданина Российской Федерации, "вора в законе" Серго Глонти по прозвищу "Гуга", который с 2014 года находится в международном розыске.
Решается вопрос относительно экстрадиции Глонті / npu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина уже был неоднократно судим, правоохранительные органы Республики Венгрия разыскивали его за совершение преступления на территории этой страны.
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Задержание 44-летнего уголовного авторитета произошло 21 июня в одном из киевских ресторанов. Согласно определению суда, Глонти будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
Как сообщал УНИАН, правоохранители на Киевщине задержали "вора в законе", которого разыскивают в Венгрии за подделку документов.
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