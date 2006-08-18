В Украине стало больше Ющенко и Тимошенко

В первом полугодии этого года 10 тыс. 833 украинских граждан обратились в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой изменить свое имя, отчество или фамилию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, отметив, что это на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Управления гражданского состояния граждан Минюста, как и в прошлом году, самыми активными в смене имени оказались жители Львовской области – 1034 желающих. Среди лидеров также Донецкая область, где зарегистрировано 899 изменений, и Ивано-Франковская область – 809.

Меньше всех меняли имена, как и в прошлом году, в Севастополе – 95 случаев, Черниговской области – 156 и Кировоградской области – 189.

В Управлении сообщили, что были случаи, когда украинцы изменяли свои имена и фамилии на имена и фамилии известных политиков в Украине, даже президентов, а также артистов. В частности, на ЮЩЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, ОРБАКАЙТЕ. Кроме того, многие меняли по религиозным убеждениям. Так, ЛИВШУК Анну Павловну сменили на НЕБЕСНУЮ Анну Христову, Яну на Иоанну, Яна на Иоанна. Случались изменения фамилии на БОЖЬЮ, КРИШНУ, ГЛАДУН-ХРИСТОВА.

Как отмечают в Минюсте, гражданин, достигший шестнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и имя в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Украины. Кроме того, такое право имеет четырнадцатилетний гражданин. Но на это должно быть согласие родителей или одного из родителей (с кем он проживает) или попечителя.