Ющенко планирует посетить Сорочинскую ярмарку
08:46, 18 августа 2006Общество
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По окончании первой части IV форума украинцев
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в IV Всемирном форуме украинцев, который состоится в Киеве 18-20 августа.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также В.Ющенко сегодня во второй половине дня, по окончании первой части IV форума украинцев, посетит Сорочинскую ярмарку в Полтавской области.
Как сообщал УНИАН, торжественная церемония открытия Всемирном форуме украинцев состоится в 10.00 18 августа в Национальном дворце “Украина”.
В работе форума примут участие 450 делегатов, 450 гостей, 50 представителей т.нзв. “четвертой волны” эмиграции, 80 представителей заграничных СМИ, 450 участников фестиваля “Український спів у світі” - всего около 1900 человек.
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