Ющенко планирует посетить Сорочинскую ярмарку

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в IV Всемирном форуме украинцев, который состоится в Киеве 18-20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также В.Ющенко сегодня во второй половине дня, по окончании первой части IV форума украинцев, посетит Сорочинскую ярмарку в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, торжественная церемония открытия Всемирном форуме украинцев состоится в 10.00 18 августа в Национальном дворце “Украина”.

В работе форума примут участие 450 делегатов, 450 гостей, 50 представителей т.нзв. “четвертой волны” эмиграции, 80 представителей заграничных СМИ, 450 участников фестиваля “Український спів у світі” - всего около 1900 человек.