Власть Севастополя ”будет заниматься” законом с ВР, Кабмином и Президентом

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН не считает приципиальным для себя вопрос принятия „Закона Украины „О городе-герое Севастополе”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в прямом эфире Севастопольской государственной региональной ТРК С.КУНИЦЫН отметил: „Для меня это не настолько принципиально, как может это показаться на первый взгляд; в Украине нет Закона о Кабинете Министров, о Совете Министров Крыма, и вообще нет многих законов. Так же нет и Закона о Севастополе”.

По словам С.КУНИЦЫНА „конечно, плохо”, что еще нет такого закона „но не смертельно”. По его мнению, „не нужно тешить себя иллюзиями, что если, скажем, завтра примут закон, и мер Севастополя будет избираться всенародно - чего Севастополь, безусловно, заслуживает - что это уберет риски. Это же не так”.

С.КУНИЦЫН заверил, что он „за то, чтобы такой закон был принят, но могу вам сказать, что если вы думаете, что я думаю только о том, что этот закон должен быть принят и без него город жить не сможет, так это не так”.

Он подчеркнул, что для него важнее, чем данный закон, правительственная Программа социально-экономического и культурного развития Севастополя до 2025 года, утвержденная в конце июля этого года. “Потому что я знал, что программа - это деньги, а деньги дают возможность решить целый ряд очень сложных социально-экономических проблем”, - сказал С.КУНИЦЫН.

В то же время глава горадминистрации заверил, что власть города „будет заниматься” законом с Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, Президентом, „и чем скорее его примут, тем лучше”. При этом С.КУНИЦЫН подчеркнул, что для него „это не является сверхзадачей, которая меня напрягает, настораживает или лимитирует”, поскольку, как сказал он, для него не является пугающим фактором то, что завтра он может потерять работу в связи, например, из-за неизбрания городским головой. По словам С.КУНИЦЫНА, его усилия и усилия его команды сосредоточены на том, что нужно сделать полезного для Севастополя „а не на том - будет закон или не будет, изберут или не изберут”.

Справка УНИАН. Принятие „Закона Украины „О городе-герое Севастополь” предусмотрено Конституцией Украины. Верховная Рада Украины за последние два года четыре разы принимала данный закон, но каждый раз Президент его ветировал.