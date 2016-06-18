Гройсман поручил как можно скорее ликвидировать вспышку инфекции в Измаиле

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Гройсман поручил и.о. министра здравоохранения Виктору Шафранскому, министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткину, председателю Государственной санитарно-эпидемиологической службы, главному государственному санитарному врачу Украины Святославу Протасу, председателю Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиру Лапе и главе Одесской государственной администрации Михеилу Саакашвили принять исчерпывающие меры для локализации и ликвидации вспышки острой кишечной инфекции среди населения города Измаил Одесской области.

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О результатах необходимо проинформировать Кабинет министров в однодневный срок.

«Прошу принять согласно компетенции исчерпывающие меры для локализации и ликвидации вспышки острой кишечной инфекции среди населения города Измаил Одесской области. О результатах в однодневный срок проинформировать Кабинет министров», - говорится в поручении Гройсмана.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в Измаиле с начала вспышки заболевания кишечной инфекции (с 16 июня) в лечебные учреждения обратилось 284 человека, в стационаре находится 141 человек.

Полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания людей в Измаильском районе.

В городе действует режим чрезвычайно ситуации.