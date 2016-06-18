Массовое отравление в Измаиле взялась расследовать полиция, заведения питания и рынки закрывают

Об этом говорится в сообщении Измаильского отдела полиции.

По данным, которые приводят правоохранители, по состоянию на 18 июня в больницу госпитализировано около 200 человек, из них 134 ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Все пострадавшие, среди которых основная часть детей, которые обратились в Измаильскую инфекционную больницу за помощью, жаловались на тошноту, рвоту, повышение температуры и расстройство желудка. После обследования граждан медики вынесли предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Люди продолжают обращаться за помощью к медикам с подобными симптомами.

Учитывая то, что в помещении инфекционной больницы все койко-места заняты для граждан, обратившихся за помощью, дополнительно открываются пункты оказания первой медицинской помощи на базе школ города, куда завозятся кровати для госпитализации больных.

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"В связи с ситуацией в городе весь личный состав Измаильского отдела полиции был поднят по тревоге. В составе мобильных групп, автопатрулей и пеших нарядов полицейские объезжают все питейные заведения города, места стихийной торговли, рынки, объясняя гражданам, что торговля овощами, фруктами, молочной продукцией и другими продуктами, которые быстро портятся, запрещена. Данная профилактика будет проводиться до особого распоряжения, поскольку количество больных продолжает расти", - рассказал начальник измаильской полиции Александр Суржик.

По его словам, правоохранители надеются на сознательность всех граждан и на глубокое понимание ситуации в городе, поддержку и содействие со стороны населения вынужденно принятым мерам.

В свою очередь мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что в городе объявлена чрезвычайная ситуация, и нужно с пониманием относиться к действиям, в частности, полиции.

"В городе введена чрезвычайная ситуация, связанная со вспышкой кишечно-вирусной инфекции. Проводятся мероприятия по выявлению локализации. Прошу с пониманием отнестись к действиям полиции, пограничной службы и сотрудников исполкома. Убедительная просьба соблюдать санитарные нормы.", - написал он.

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Абрамченко также опроверг слухи, что город из-за чрезвычайной ситуации "закроют".

"Город не закрывается. Мы закрываем только объекты общественного питания, а также рынки - центральный, временные и стихийные. Объекты торговли продолжают функционировать", - отметил городской голова.

Напомним, по данным властей Измаила, с начала вспышки кишечной инфекции в лечебные учреждения района и городаобратился 201 человек, из них 119 – дети. Состояние всех, по данным медиков, средней степени тяжести.

В городе сегодня, в частности, продолжается подворовой обход частного сектора коммунальщиками, которые обеззараживают воду.

Предполагают, что после сильных ливневых дождей, которые прошли 14 июня, произошло подтопление частных колодцев, а также частичное разрушение туалетов в частном секторе, в результате чего и возникла вспышка заболевания кишечной инфекцией среди населения города Измаила и села Броска Измаильского района.