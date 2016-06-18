Количество заболевших кишечной инфекцией в Измаиле превысило 200, большинство - дети

Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, с начала вспышки кишечной инфекции в лечебные учреждения района и города обратились 201 человек, из них 119 – дети (в том числе двое – в возрасте до одного года).

Состояние всех, по данным медиков, - средней степени тяжести. Акцентируется, что всех заболевших детей будут лечить исключительно в стационаре.

Среди заболевших взрослых четверо – жители села Броска.

Отмечается, что сегодня продолжается подворовой обход частного сектора. Работники КП "Жилсервис-2" получили инструктаж и необходимое количество дезпрепаратов (2 тыс. доз), чтобы выполнить работу.

По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, в помещении средней школы №9 города будут развернуты дополнительные койко-места - прямо в учебных классах. В качестве резерва рассматривается школа №10.

По состоянию на субботу, 18 июня, в стационарах города и района имеется еще около дополнительных 80 койко-мест.

"Потребность в медикаментах (растворах, капельницах и так далее) обеспечена полностью. Закрыт для посещения перинатальный центр. Помощь Измаилу готова оказать область: замгубернатора заверил, что область готова при необходимости выслать машину для транспортировки тяжелых больных в Одессу", - подчеркнул мэр.

Причина заболеваемости пока не установлена. Как отметил Абрамченко, медики утверждают, что по результатам анализов ничего не высеялось, и предполагают вирусологическую направленность. Предполагается, что под удар попадут в основном дети.

"У взрослых есть иммунитет, а дети не сталкивались с этой инфекцией", - пояснил Абрамченко.

Он отметил, что главная задача – ограничить пребывание большого количества людей в конкретных точках (поэтому в Измаиле закрывают рынки и пункты общественного питания), ограничить реализацию продуктов на стихийных и временных рынках (это связано с овощами, которые могли находиться на притопленных участках). Также в настоящее время власти ограничивают пребывание людей у стоячих водоемов.

"Мы готовы оплатить любой объем препаратов – деньги у города есть. Нам нужны специалисты. Мы отзываем из отпуска врачей (в первую очередь, педиатров) – четверо уже приступили к работе. Город берет на себя проживание и питание приезжих специалистов. Ситуация тяжелая и сложная", - подчеркнул Абрамченко.

Он добавил, что вода будет поступать бесперебойно. Хлорирование подаваемой в город воды увеличено втрое. Согласно заключению экспертов, ее качество удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской областной государственной администрации информировали, что по состоянию на 18.00 17 июня в лечебные учреждения Измаила и Измаильского района обратилось за медицинской помощью 82 человека (из них 57 - дети) с признаками расстройств желудочно-кишечного тракта.

Предполагается, что после обильных ливневых дождей, прошедших 14 июня, произошло подтопление частных колодцев, а также частичное разрушение туалетов в частном секторе, в результате чего и возникла вспышка заболевания кишечной инфекцией среди населения города Измаила и села Броска Измаильского района.