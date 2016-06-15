Книга рекордов Украины определила новую обладательницу самых длинных волос (фото)

Как отмечает Канал 24, 27-летняя жительница Дрогобыча Львовской области Кристина Кречкивская за последние 15 лет стригла волосы только раз.

Сегодня в салоне волосы девушки только сушили и расчесывали более трех часов. Этим занимались четверо профессиональных стилистов. Дома на подобные процедуры девушка тратит минимум два часа и не обходится без помощи мамы.

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Она говорит, что для волос не использует ни фенов, ни выпрямителей, чтобы они оставались здоровыми и красивыми, а в повседневной жизни обычно заплетает косу и отрезать волосы пока не планирует.

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